https://ria.ru/20210824/stradivari-1746848079.html
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T04:58
2021-08-24T04:58
2021-08-24T12:46
культура
антонио страдивари
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail.В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась. Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк."Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", — рассуждает Нагивари.Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.
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антонио страдивари, новости культуры, музыка
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает
Daily Mail.
В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась.
Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.
"Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", — рассуждает Нагивари.
Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.