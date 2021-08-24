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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/stradivari-1746848079.html
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T04:58
2021-08-24T12:46
культура
антонио страдивари
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail.В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась. Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк."Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", — рассуждает Нагивари.Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.
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антонио страдивари, новости культуры, музыка
04:58 24.08.2021 (обновлено: 12:46 24.08.2021)
 

Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари
Скрипка Страдивари - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail.
В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась.
Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.
"Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", — рассуждает Нагивари.
Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.
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