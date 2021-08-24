https://ria.ru/20210824/stradivari-1746848079.html

Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари

Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари - РИА Новости, 24.08.2021

Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари

Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T04:58

2021-08-24T04:58

2021-08-24T12:46

культура

антонио страдивари

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, сообщает Daily Mail.В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась. Ученые выяснили: чтобы защитить инструменты от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк."Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов", — рассуждает Нагивари.Ученый подчеркнул, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.

https://ria.ru/20190815/1557504789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонио страдивари, новости культуры, музыка