Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка
Замгубернатора Нью-Йорка Хокул вступила в должность главы штата после ухода Куомо из-за скандала
НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с домогательствами.
Проведенное прокуратурой штата Нью-Йорк расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявлял, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Губернатор извинился перед женщинами. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка.
Понедельник стал последним рабочим днем Куомо на посту, его сменила являвшаяся заместителем губернатора Хокул.
"Имела честь быть официально приведенной к присяге в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка. С нетерпением жду полной церемонии приведения к присяге с участием моей семьи сегодня утром и рассчитываю обратиться к жителям Нью-Йорка позднее сегодня же", - написала Хокул в своем Twitter.
Honored to be officially sworn in as New York's 57th Governor.— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021
Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r
Ранее Хокул обещала, что работу в ее администрации никто не назовет "токсичной", и говорила, что ее стиль работы – "сначала выслушать, а потом предпринимать действия".
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