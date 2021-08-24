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Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка

Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 24.08.2021

Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка

Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:52

2021-08-24T08:52

2021-08-24T08:52

в мире

сша

нью-йорк (город)

нью-йорк (штат)

джо байден

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нэнси пелоси

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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с домогательствами.Проведенное прокуратурой штата Нью-Йорк расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявлял, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Губернатор извинился перед женщинами. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка.Понедельник стал последним рабочим днем Куомо на посту, его сменила являвшаяся заместителем губернатора Хокул."Имела честь быть официально приведенной к присяге в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка. С нетерпением жду полной церемонии приведения к присяге с участием моей семьи сегодня утром и рассчитываю обратиться к жителям Нью-Йорка позднее сегодня же", - написала Хокул в своем Twitter.Ранее Хокул обещала, что работу в ее администрации никто не назовет "токсичной", и говорила, что ее стиль работы – "сначала выслушать, а потом предпринимать действия".

https://ria.ru/20210810/otstavka-1745254797.html

https://ria.ru/20210803/bayden-1744255811.html

сша

нью-йорк (город)

нью-йорк (штат)

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в мире, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси