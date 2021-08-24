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Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка
Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 24.08.2021
Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка
Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:52
2021-08-24T08:52
в мире
сша
нью-йорк (город)
нью-йорк (штат)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нэнси пелоси
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с домогательствами.Проведенное прокуратурой штата Нью-Йорк расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявлял, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Губернатор извинился перед женщинами. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка.Понедельник стал последним рабочим днем Куомо на посту, его сменила являвшаяся заместителем губернатора Хокул."Имела честь быть официально приведенной к присяге в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка. С нетерпением жду полной церемонии приведения к присяге с участием моей семьи сегодня утром и рассчитываю обратиться к жителям Нью-Йорка позднее сегодня же", - написала Хокул в своем Twitter.Ранее Хокул обещала, что работу в ее администрации никто не назовет "токсичной", и говорила, что ее стиль работы – "сначала выслушать, а потом предпринимать действия".
https://ria.ru/20210810/otstavka-1745254797.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси
08:52 24.08.2021
 
Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка

Замгубернатора Нью-Йорка Хокул вступила в должность главы штата после ухода Куомо из-за скандала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул официально вступила в должность главы штата после ухода Эндрю Куомо, ставшего фигурантом скандала с домогательствами.
Проведенное прокуратурой штата Нью-Йорк расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявлял, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Губернатор извинился перед женщинами. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 19:21
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Понедельник стал последним рабочим днем Куомо на посту, его сменила являвшаяся заместителем губернатора Хокул.
"Имела честь быть официально приведенной к присяге в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка. С нетерпением жду полной церемонии приведения к присяге с участием моей семьи сегодня утром и рассчитываю обратиться к жителям Нью-Йорка позднее сегодня же", - написала Хокул в своем Twitter.
Ранее Хокул обещала, что работу в ее администрации никто не назовет "токсичной", и говорила, что ее стиль работы – "сначала выслушать, а потом предпринимать действия".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 23:51
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Нью-Йорк (штат)Джо БайденЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нэнси Пелоси
 
 
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