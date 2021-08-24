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Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты
Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты - РИА Новости, 24.08.2021
Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:39
2021-08-24T18:03
общество
владимир путин
правительство рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей."Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять все необходимые технические и нормативные решения", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
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общество, владимир путин, правительство рф, госдума рф, россия
17:39 24.08.2021 (обновлено: 18:03 24.08.2021)
 
Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты

Президент Путин: пенсионеры должны быть избавлены от сбора справок для единовременной выплаты

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
"Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять все необходимые технические и нормативные решения", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 17:39
Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств
 
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