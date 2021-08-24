https://ria.ru/20210824/spravki-1747073254.html

Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты

Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты - РИА Новости, 24.08.2021

Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплаты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:39

2021-08-24T17:39

2021-08-24T18:03

общество

владимир путин

правительство рф

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей."Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять все необходимые технические и нормативные решения", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

https://ria.ru/20210824/vyplata-1747073488.html

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общество, владимир путин, правительство рф, госдума рф, россия