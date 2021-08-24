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В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии - РИА Новости, 24.08.2021
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии
Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:36
2021-08-24T12:36
в мире
египет
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал Akhbar el-Youm.Работающая в частной клинике Шадия Хусейн рассказала, что в ходе ее работы внезапно произошел взрыв в системе подачи кислорода в палату новорожденных, где находились восемь грудничков в возрасте от одного до 20 дней.По ее словам, после оповещения экстренных служб с помощью коллег ей удалось спасти детей и направить их в другие клиники на машинах скорой помощи.Одну девочку, которой был 21 день, спасти не удалось.Прокуратура Кены начала расследование в связи с внезапной остановкой подачи кислорода и гибелью ребенка.
https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html
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в мире, египет
12:36 24.08.2021
 
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии

В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при отключении подачи кислорода

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал Akhbar el-Youm.
Работающая в частной клинике Шадия Хусейн рассказала, что в ходе ее работы внезапно произошел взрыв в системе подачи кислорода в палату новорожденных, где находились восемь грудничков в возрасте от одного до 20 дней.
По ее словам, после оповещения экстренных служб с помощью коллег ей удалось спасти детей и направить их в другие клиники на машинах скорой помощи.
Одну девочку, которой был 21 день, спасти не удалось.
Прокуратура Кены начала расследование в связи с внезапной остановкой подачи кислорода и гибелью ребенка.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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