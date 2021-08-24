https://ria.ru/20210824/spasenie-1747004118.html

В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии

В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии - РИА Новости, 24.08.2021

В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии

Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

в мире

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg

КАИР, 24 авг - РИА Новости. Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал Akhbar el-Youm.Работающая в частной клинике Шадия Хусейн рассказала, что в ходе ее работы внезапно произошел взрыв в системе подачи кислорода в палату новорожденных, где находились восемь грудничков в возрасте от одного до 20 дней.По ее словам, после оповещения экстренных служб с помощью коллег ей удалось спасти детей и направить их в другие клиники на машинах скорой помощи.Одну девочку, которой был 21 день, спасти не удалось.Прокуратура Кены начала расследование в связи с внезапной остановкой подачи кислорода и гибелью ребенка.

https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет