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В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии - РИА Новости, 24.08.2021
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии
Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:36
2021-08-24T12:36
2021-08-24T12:36
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египет
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал Akhbar el-Youm.Работающая в частной клинике Шадия Хусейн рассказала, что в ходе ее работы внезапно произошел взрыв в системе подачи кислорода в палату новорожденных, где находились восемь грудничков в возрасте от одного до 20 дней.По ее словам, после оповещения экстренных служб с помощью коллег ей удалось спасти детей и направить их в другие клиники на машинах скорой помощи.Одну девочку, которой был 21 день, спасти не удалось.Прокуратура Кены начала расследование в связи с внезапной остановкой подачи кислорода и гибелью ребенка.
https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html
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в мире, египет
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при аварии
В египетском роддоме медсестра спасла семь младенцев при отключении подачи кислорода
КАИР, 24 авг - РИА Новости.
Медсестра в роддоме египетского города Кена на юге страны смогла спасти семерых новорожденных после внезапного отключения подачи кислорода, сообщает портал Akhbar el-Youm
.
Работающая в частной клинике Шадия Хусейн рассказала, что в ходе ее работы внезапно произошел взрыв в системе подачи кислорода в палату новорожденных, где находились восемь грудничков в возрасте от одного до 20 дней.
По ее словам, после оповещения экстренных служб с помощью коллег ей удалось спасти детей и направить их в другие клиники на машинах скорой помощи.
Одну девочку, которой был 21 день, спасти не удалось.
Прокуратура Кены начала расследование в связи с внезапной остановкой подачи кислорода и гибелью ребенка.