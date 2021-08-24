https://ria.ru/20210824/sotrudnichestvo-1747058422.html

ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"

ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией" - РИА Новости, 24.08.2021

ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"

Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:46

2021-08-24T16:46

2021-08-24T16:46

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форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК), сообщает пресс-служба банка.В пресс-релизе указывается, что соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.По словам руководителя компании Андрея Белкова, соглашение обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах ВСК.

https://ria.ru/20210823/strategiya-1746945577.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"