ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"
© РИА НовостиПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК), сообщает пресс-служба банка.
В пресс-релизе указывается, что соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.
"Своей работой в сфере строительства, реконструкции и ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры "ВСК" способствует поддержанию обороноспособности страны. Подписанное соглашение станет базой для нашего дальнейшего сотрудничества в части успешного и своевременного выполнения контрактов компании по гособоронзаказу", — сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
По словам руководителя компании Андрея Белкова, соглашение обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах ВСК.
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