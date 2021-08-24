Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/sotrudnichestvo-1747058422.html
ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"
ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией" - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"
Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:46
2021-08-24T16:46
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155637/73/1556377311_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1d65343fb94ad5d0767f1b8d61b858fe.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК), сообщает пресс-служба банка.В пресс-релизе указывается, что соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.По словам руководителя компании Андрея Белкова, соглашение обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах ВСК.
https://ria.ru/20210823/strategiya-1746945577.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155637/73/1556377311_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_effb9ae659e3588d7125305a462098c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
16:46 24.08.2021
 

ПСБ договорился о сотрудничестве с "Военно-строительной компанией"

© РИА НовостиПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК), сообщает пресс-служба банка.
В пресс-релизе указывается, что соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.
"Своей работой в сфере строительства, реконструкции и ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры "ВСК" способствует поддержанию обороноспособности страны. Подписанное соглашение станет базой для нашего дальнейшего сотрудничества в части успешного и своевременного выполнения контрактов компании по гособоронзаказу", — сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
По словам руководителя компании Андрея Белкова, соглашение обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах ВСК.
ПСБ
23 августа, 20:57
ПСБ назвал одну из важных стратегических задач банка
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния