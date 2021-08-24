https://ria.ru/20210824/sochi-1746973642.html
В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка
В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка - РИА Новости, 24.08.2021
В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка
Полиция начала проверку инцидента в Сочи, где мужчина на электросамокате сбил ребенка, будет возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:44
2021-08-24T09:44
2021-08-24T12:18
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 24 авг — РИА Новости. Полиция начала проверку инцидента в Сочи, где мужчина на электросамокате сбил ребенка, будет возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, врезается в ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь. По информации ряда СМИ, отец ребенка догнал мужчину на самокате через два квартала."По данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), — сказал Кошелев. Максимальная санкция — ограничение свободы на три года или арест на шесть месяцев.Следователи в Сочи установили личность мужчины на электросамокате, который сбил ребенка: это 44-летний местный житель, сообщает СУ СКР Краснодарского края."Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель. По оперативным данным, электросамокат является его личным", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210801/elektrosamokat-1743847771.html
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Мужчина сбил ребенка на электросамокате в Сочи
В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка и полетел дальше. Полиция сообщила РИА Новости, что возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным местных изданий, отец малыша догнал самокатчика через два квартала.
2021-08-24T09:44
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происшествия, сочи, россия
09:44 24.08.2021 (обновлено: 12:18 24.08.2021)
В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка
В Сочи полиция начала проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка
СОЧИ, 24 авг — РИА Новости.
Полиция начала проверку инцидента в Сочи
, где мужчина на электросамокате сбил ребенка, будет возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, врезается в ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь. По информации ряда СМИ, отец ребенка догнал мужчину на самокате через два квартала.
"По данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), — сказал Кошелев. Максимальная санкция — ограничение свободы на три года или арест на шесть месяцев.
Следователи в Сочи установили личность мужчины на электросамокате, который сбил ребенка: это 44-летний местный житель, сообщает СУ СКР Краснодарского края.
"Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель. По оперативным данным, электросамокат является его личным", — говорится в сообщении.