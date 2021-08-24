https://ria.ru/20210824/skafandr-1746970562.html

Космонавт отремонтировал скафандр на МКС

Космонавт отремонтировал скафандр на МКС - РИА Новости, 24.08.2021

Космонавт отремонтировал скафандр на МКС

Космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре "Орлан-МКС" перед планирующимися в сентябре выходами в открытый космос с борта Международной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:16

2021-08-24T09:16

2021-08-24T09:16

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

петр дубров

шейн кимброу

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре "Орлан-МКС" перед планирующимися в сентябре выходами в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В мае при подготовке скафандра Дубров обнаружил заедающий клапан системы автоматического терморегулирования и при попытке сдвинуть его скрепкой случайно проткнул мембрану, что привело к утечке воды. Он загерметизировал это место накладкой.В июле генеральный директор-генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил РИА Новости, что новый клапан доставлен на МКС."Спасибо, Петр, ты честно выполнил работу по замене клапана. Клапан работает", - сообщил Дуброву специалист предприятия "Звезда" Геннадий Глазов.Он добавил, что неисправный клапан возвратят на Землю для анализа специалистами.Тем не менее, согласно переговорам, заменой клапана проблему в автоматической системе терморегулирования скафандра не удалось решить до конца.На 2 и 8 сентября намечаются два выхода в открытый космос Дуброва с Олегом Новицким, задача которых - проложить электрические и информационные кабели между модулями "Звезда" и "Наука".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html

https://ria.ru/20210807/kosmos-1744807746.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, петр дубров, шейн кимброу