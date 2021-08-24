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Наука
https://ria.ru/20210824/skafandr-1746970562.html
Космонавт отремонтировал скафандр на МКС
Космонавт отремонтировал скафандр на МКС - РИА Новости, 24.08.2021
Космонавт отремонтировал скафандр на МКС
Космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре "Орлан-МКС" перед планирующимися в сентябре выходами в открытый космос с борта Международной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:16
2021-08-24T09:16
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
петр дубров
шейн кимброу
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре "Орлан-МКС" перед планирующимися в сентябре выходами в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В мае при подготовке скафандра Дубров обнаружил заедающий клапан системы автоматического терморегулирования и при попытке сдвинуть его скрепкой случайно проткнул мембрану, что привело к утечке воды. Он загерметизировал это место накладкой.В июле генеральный директор-генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил РИА Новости, что новый клапан доставлен на МКС."Спасибо, Петр, ты честно выполнил работу по замене клапана. Клапан работает", - сообщил Дуброву специалист предприятия "Звезда" Геннадий Глазов.Он добавил, что неисправный клапан возвратят на Землю для анализа специалистами.Тем не менее, согласно переговорам, заменой клапана проблему в автоматической системе терморегулирования скафандра не удалось решить до конца.На 2 и 8 сентября намечаются два выхода в открытый космос Дуброва с Олегом Новицким, задача которых - проложить электрические и информационные кабели между модулями "Звезда" и "Наука".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html
https://ria.ru/20210807/kosmos-1744807746.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, петр дубров, шейн кимброу
09:16 24.08.2021
 
Космонавт отремонтировал скафандр на МКС

Космонавт Петр Дубров отремонтировал скафандр перед выходом в открытый космос

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре "Орлан-МКС" перед планирующимися в сентябре выходами в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В мае при подготовке скафандра Дубров обнаружил заедающий клапан системы автоматического терморегулирования и при попытке сдвинуть его скрепкой случайно проткнул мембрану, что привело к утечке воды. Он загерметизировал это место накладкой.
В июле генеральный директор-генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил РИА Новости, что новый клапан доставлен на МКС.
"Спасибо, Петр, ты честно выполнил работу по замене клапана. Клапан работает", - сообщил Дуброву специалист предприятия "Звезда" Геннадий Глазов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 20:52Наука
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС
Он добавил, что неисправный клапан возвратят на Землю для анализа специалистами.
Тем не менее, согласно переговорам, заменой клапана проблему в автоматической системе терморегулирования скафандра не удалось решить до конца.
На 2 и 8 сентября намечаются два выхода в открытый космос Дуброва с Олегом Новицким, задача которых - проложить электрические и информационные кабели между модулями "Звезда" и "Наука".
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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7 августа, 11:05Наука
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НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико ХосидеПетр ДубровШейн Кимброу
 
 
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