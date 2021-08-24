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В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"

В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе" - РИА Новости, 24.08.2021

В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"

Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, такое мнение высказал депутат Верховной рады... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T06:55

2021-08-24T06:55

2021-08-24T06:56

в мире

украина

афганистан

великобритания

владимир зеленский

мид франции‎

верховная рада украины

сергей лавров

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Президент Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Как отметил Волошин в своем Facebook, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. – прим. ред.), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, "ключевым куратором команды Зеленского на Западе", вместо министра обороны прислала "девушку", фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства."Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей", - подчеркнул депутат.При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. "Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", - заключил Волошин.Как заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, прошедший в Киеве форум является шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/krym-1746943538.html

https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html

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в мире, украина, афганистан, великобритания, владимир зеленский, мид франции‎, верховная рада украины, сергей лавров, олег волошин