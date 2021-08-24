06:55 24.08.2021 (обновлено: 06:56 24.08.2021)
В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
Депутат Рады Волошин: замена делегатов стран Запада на "Крымской платформе" является "плохим знаком"
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Президент Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
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Как отметил Волошин в своем Facebook, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. – прим. ред.), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, "ключевым куратором команды Зеленского на Западе", вместо министра обороны прислала "девушку", фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства.
"Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей", - подчеркнул депутат.
При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. "Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", - заключил Волошин.
Как заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, прошедший в Киеве форум является шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".