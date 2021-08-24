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Вышел трейлер второго сезона "Утреннего шоу"
Вышел трейлер второго сезона "Утреннего шоу" - РИА Новости, 24.08.2021
Вышел трейлер второго сезона "Утреннего шоу"
На YouTube-канале Apple TV опубликован трейлер второго сезона "Утреннего шоу", сообщает Collider. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T00:33
2021-08-24T00:33
2021-08-24T00:33
культура
дженнифер энистон
риз уизерспун
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Apple TV опубликован трейлер второго сезона "Утреннего шоу", сообщает Collider. В трейлере показано, как Кори умоляет вернуться в программу Алекс Леви. "Ты единственное, что может нас спасти", — говорит ее бывший босс. Возвращение Алекс не вызывает восторга у другой ведущей передачи — Брэдли Джексон. Она сравнивает свою коллегу со старшей сестрой, которую просят привести все в порядок. В первом сезоне Алекс пыталась сохранить работу после того, как из-за сексуального скандала уволили ее соведущего Митча Кисслера. Импульсивный репортер Брэдли была ее соперницей. Главные роли исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Во втором сезоне 10 эпизодов. Его премьера запланирована на 17 сентября 2021 года.
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дженнифер энистон, риз уизерспун, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
На YouTube-канале Apple TV опубликован
трейлер второго сезона "Утреннего шоу", сообщает
Collider.
В трейлере показано, как Кори умоляет вернуться в программу Алекс Леви. "Ты единственное, что может нас спасти", — говорит ее бывший босс. Возвращение Алекс не вызывает восторга у другой ведущей передачи — Брэдли Джексон. Она сравнивает свою коллегу со старшей сестрой, которую просят привести все в порядок.
В первом сезоне Алекс пыталась сохранить работу после того, как из-за сексуального скандала уволили ее соведущего Митча Кисслера. Импульсивный репортер Брэдли была ее соперницей.
Главные роли исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Во втором сезоне 10 эпизодов. Его премьера запланирована на 17 сентября 2021 года.