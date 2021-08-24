Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих
"Ростелеком" адаптировал для слабовидящих сайт электронного голосования
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба компании.
"Ростелеком" выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей", - говорится в сообщении.
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Компания указывает, что новая версия портала создана в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и "учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих".
"По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывается 11,6 миллиона людей с ограниченными возможностями, поэтому нам крайне важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности. К тому же практика показывает, что версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением", - отметил главный архитектор ДЭГ компании "Ростелеком" Юрий Сатиров, слова которого приводятся в сообщении.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
"Ростелеком" по заказу ЦИК и Минцифры разрабатывает федеральную систему дистанционного электронного голосования для применения в единый день голосования 19 сентября.
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