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Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих
Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих - РИА Новости, 24.08.2021
Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих
Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:00
2021-08-24T16:00
общество
технологии
ростелеком
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба компании."Ростелеком" выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей", - говорится в сообщении.Компания указывает, что новая версия портала создана в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и "учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих"."По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывается 11,6 миллиона людей с ограниченными возможностями, поэтому нам крайне важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности. К тому же практика показывает, что версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением", - отметил главный архитектор ДЭГ компании "Ростелеком" Юрий Сатиров, слова которого приводятся в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Ростелеком" по заказу ЦИК и Минцифры разрабатывает федеральную систему дистанционного электронного голосования для применения в единый день голосования 19 сентября.
https://ria.ru/20210819/vybory-1746377275.html
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общество, технологии, ростелеком, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
16:00 24.08.2021
 
Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих

"Ростелеком" адаптировал для слабовидящих сайт электронного голосования

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба компании.
"Ростелеком" выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей", - говорится в сообщении.
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Компания указывает, что новая версия портала создана в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и "учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих".
"По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывается 11,6 миллиона людей с ограниченными возможностями, поэтому нам крайне важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности. К тому же практика показывает, что версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением", - отметил главный архитектор ДЭГ компании "Ростелеком" Юрий Сатиров, слова которого приводятся в сообщении.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
"Ростелеком" по заказу ЦИК и Минцифры разрабатывает федеральную систему дистанционного электронного голосования для применения в единый день голосования 19 сентября.
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