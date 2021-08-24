https://ria.ru/20210824/sayt-1747046884.html

Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих

Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих - РИА Новости, 24.08.2021

Сайт электронного голосования адаптировали для слабовидящих

Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:00

2021-08-24T16:00

2021-08-24T16:00

общество

технологии

ростелеком

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" адаптировал для слабовидящих портал системы дистанционного электронного голосования, сообщает пресс-служба компании."Ростелеком" выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей", - говорится в сообщении.Компания указывает, что новая версия портала создана в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и "учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих"."По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывается 11,6 миллиона людей с ограниченными возможностями, поэтому нам крайне важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности. К тому же практика показывает, что версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением", - отметил главный архитектор ДЭГ компании "Ростелеком" Юрий Сатиров, слова которого приводятся в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Ростелеком" по заказу ЦИК и Минцифры разрабатывает федеральную систему дистанционного электронного голосования для применения в единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210819/vybory-1746377275.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, ростелеком, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия