19:42 24.08.2021 (обновлено: 20:03 24.08.2021)
Путин расширил территорию Сарова
Президент Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова
CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья / Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета Мордовии.
"В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
9 апреля, 00:34Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ) основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.
Рядом с Саровом появится новый российский национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова. Центр создается "Росатомом" совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.
Национальный центр физики и математики планируется создать в целях получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых.
9 августа, 16:34В Сарове потушили все пожары