https://ria.ru/20210824/sarov-1747101968.html

Путин расширил территорию Сарова

Путин расширил территорию Сарова - РИА Новости, 24.08.2021

Путин расширил территорию Сарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:42

2021-08-24T19:42

2021-08-24T20:03

общество

саров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета Мордовии."В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ) основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.Рядом с Саровом появится новый российский национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова. Центр создается "Росатомом" совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.Национальный центр физики и математики планируется создать в целях получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых.

https://ria.ru/20210409/sarov-1727139681.html

https://ria.ru/20210809/sarov-1745075654.html

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общество, саров, владимир путин, россия