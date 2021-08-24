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Путин расширил территорию Сарова
Путин расширил территорию Сарова - РИА Новости, 24.08.2021
Путин расширил территорию Сарова
Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:42
2021-08-24T20:03
общество
саров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета Мордовии."В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ) основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.Рядом с Саровом появится новый российский национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова. Центр создается "Росатомом" совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.Национальный центр физики и математики планируется создать в целях получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых.
https://ria.ru/20210409/sarov-1727139681.html
https://ria.ru/20210809/sarov-1745075654.html
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общество, саров, владимир путин, россия
19:42 24.08.2021 (обновлено: 20:03 24.08.2021)
 
Путин расширил территорию Сарова

Президент Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова

CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья / Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область
Колокольня Свято-Успенского мужского монастыря Саровская Пустынь. Город Саров, Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья /
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета Мордовии.
"В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 00:34
Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ) основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.
Рядом с Саровом появится новый российский национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова. Центр создается "Росатомом" совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.
Национальный центр физики и математики планируется создать в целях получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых.
Спутник обнаружил пожар недалеко от ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:34
В Сарове потушили все пожары
 
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