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В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы"
В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы" - РИА Новости, 24.08.2021
В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы"
России следует ввести санкции в отношении участников киевского саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:22
2021-08-24T05:12
политика
украина
республика крым
иван абажер
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. России следует ввести санкции в отношении участников киевского саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны, заявил член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Во встрече приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции, ведь они посягают на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, "Крымская платформа" заведомо обречена на провал, так как обозначенные ее участниками цели по "возвращению" Крыма никогда не будет достигнуты.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html
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политика, украина, республика крым, иван абажер, россия
02:22 24.08.2021 (обновлено: 05:12 24.08.2021)
 
В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы"

В Общественной палате выступили за санкции против участников киевского саммита "Крымская платформа"

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. России следует ввести санкции в отношении участников киевского саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны, заявил член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Во встрече приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
"Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции, ведь они посягают на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, "Крымская платформа" заведомо обречена на провал, так как обозначенные ее участниками цели по "возвращению" Крыма никогда не будет достигнуты.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 22:02
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"
 
ПолитикаУкраинаРеспублика КрымИван АбажерРоссия
 
 
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