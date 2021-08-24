https://ria.ru/20210824/sanktsii-1746958734.html

В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы"

В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы" - РИА Новости, 24.08.2021

В ОП призвали ввести санкции против участников "Крымской платформы"

России следует ввести санкции в отношении участников киевского саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:22

2021-08-24T02:22

2021-08-24T05:12

политика

украина

республика крым

иван абажер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746907023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24247b7a06674ba97174395da7b34ad4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. России следует ввести санкции в отношении участников киевского саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны, заявил член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Во встрече приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции, ведь они посягают на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, "Крымская платформа" заведомо обречена на провал, так как обозначенные ее участниками цели по "возвращению" Крыма никогда не будет достигнуты.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, республика крым, иван абажер, россия