https://ria.ru/20210824/sanitary-1747112457.html

В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте

В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте - РИА Новости, 25.08.2021

В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте

Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые наносили удары пациентке... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-24T21:16

2021-08-24T21:16

2021-08-25T05:11

происшествия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые наносили удары пациентке в лифте в Ярославле, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Ольга Варнакова.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стенок лифта ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону."В отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сказала Варнакова.Она также отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь). Дело возбуждено для того, чтобы истребовать различные документы, в том числе медицинские, для выяснения всех обстоятельств инцидента, пояснила собеседница.

ярославль

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия