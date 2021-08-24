https://ria.ru/20210824/sanitary-1747112457.html
В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте
В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте - РИА Новости, 25.08.2021
В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте
Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые наносили удары пациентке... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-24T21:16
2021-08-24T21:16
2021-08-25T05:11
происшествия
ярославль
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые наносили удары пациентке в лифте в Ярославле, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Ольга Варнакова.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стенок лифта ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону."В отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сказала Варнакова.Она также отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь). Дело возбуждено для того, чтобы истребовать различные документы, в том числе медицинские, для выяснения всех обстоятельств инцидента, пояснила собеседница.
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происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
21:16 24.08.2021 (обновлено: 05:11 25.08.2021)
В Ярославле возбудили дело против санитаров, избивших пациентку в лифте
В Ярославле СК возбудил уголовное дело против санитаров, избивших пациентку в лифте психбольницы
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости.
Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые наносили удары пациентке в лифте в Ярославле
, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России
по региону Ольга Варнакова.
Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стенок лифта ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону.
"В отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сказала Варнакова.
Она также отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь). Дело возбуждено для того, чтобы истребовать различные документы, в том числе медицинские, для выяснения всех обстоятельств инцидента, пояснила собеседница.