https://ria.ru/20210824/sanitary-1747064502.html

В Ярославле уволили санитаров, избивших пациентку психбольницы

В Ярославле уволили санитаров, избивших пациентку психбольницы - РИА Новости, 24.08.2021

В Ярославле уволили санитаров, избивших пациентку психбольницы

Санитары психиатрической бригады в Ярославле, избивавшие пациентку в лифте, уволены из больницы, сообщило областное правительство. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:06

2021-08-24T17:06

2021-08-24T19:35

происшествия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Санитары психиатрической бригады в Ярославле, избивавшие пациентку в лифте, уволены из больницы, сообщило областное правительство.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у нее связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУ СК России по региону."Сотрудники психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены за грубое нарушение служебных обязанностей", — говорится в сообщении областного правительства.По словам главврача областной психиатрической больницы Александра Петрова, в должностных инструкциях четко прописано, как санитары должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя."Работа очень непростая, но это не подразумевает не то что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны даже при применении физических мер. Законодательством предусмотрены меры физического стеснения пациента. Естественно, все должно быть в щадящей форме без нанесения каких-либо повреждений", — цитирует слова Петрова пресс-служба областного правительства.Главврач подчеркнул, что в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины также быть не может. "Пациенты не наказываются, они у нас лечатся", — заявил главврач.По его словам, поступившую в больницу женщину осмотрели специалисты: терапевт, хирург, невролог, психиатр. Опасений ее физическое здоровье не вызывает.

https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/tomsk-1746537631.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле 2021-08-24T17:06 true PT0M47S

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происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), россия