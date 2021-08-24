https://ria.ru/20210824/samolet-1746987980.html

В МИД Украины опровергли информацию о захвате самолета в Афганистане

В МИД Украины опровергли информацию о захвате самолета в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД Украины опровергли информацию о захвате самолета в Афганистане

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета в Афганистане и сообщил, что все лайнеры... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:19

2021-08-24T11:19

2021-08-24T13:05

захват власти в афганистане талибами

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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета в Афганистане и сообщил, что все лайнеры безопасно вернулись в страну.Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран."Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина". По его словам, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну. Тремя эвакуационными рейсами вывезли 256 человек.Как пояснил Николенко, Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. "Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", - добавил пресс-секретарь.Енин ранее сообщал, что в Кабуле остаются еще около 50 граждан Украины, которые выразили желание вернуться в родину. По его словам, среди возможных вариантов их эвакуации рассматривается направление военного самолета, гражданского чартера из одного из смежных с Афганистаном государств, эвакуационные рейсы, организованные партнерами Украины или сухопутные варианты вывоза граждан.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое), которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/pentagon-1746952106.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/kabul-1746929280.html

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кабул

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