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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/samolet-1746968862.html
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет - РИА Новости, 24.08.2021
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:58
2021-08-24T08:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
иран
талибан
афганистан
нато
мид украины
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины."Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - рассказал Енин "Громадське радио" (Общественное радио), однако не уточнил, чем закончился инцидент.Его слова во вторник приводятся на сайте радио."Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - добавил замглавы МИД Украины.Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/germaniya-1746931704.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliby-1746904474.html
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в мире, сша, иран, талибан, афганистан, нато, мид украины, россия
08:58 24.08.2021
 
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет для эвакуации

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.
В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.
"Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - рассказал Енин "Громадське радио" (Общественное радио), однако не уточнил, чем закончился инцидент.
Его слова во вторник приводятся на сайте радио.
"Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - добавил замглавы МИД Украины.
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Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
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