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В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа" - РИА Новости, 24.08.2021
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный саммит "Украинская платформа" и обсудить на нем спасение Украины от... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:32
2021-08-24T12:32
2021-08-24T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный саммит "Украинская платформа" и обсудить на нем спасение Украины от власти националистов и внешнего управления."Украина из некогда самодостаточной братской республики, входящей в состав Советского Союза, превратилась в колонию США. Сейчас именно Украина находится под оккупацией. Поэтому считаю целесообразным созвать международный саммит "Украинская платформа", на котором обсудить спасение Украины от власти националистов и внешнего управления", - сказал РИА Новости Шеремет и добавил, что местом проведения подобного саммита мог бы стать Крым.При этом, по его словам, в отношении участников "Крымской платформы" нужно рассмотреть возможность введения санкций."К сожалению, на наши призывы и предостережения они никак не реагируют. Видимо, им понятен только язык силы", - сказал депутат.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, госдума рф, сергей лавров, михаил шеремет, россия
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Депутат Госдумы Шеремет предложил созвать международный саммит "Украинская платформа"