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Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"
Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа" - РИА Новости, 24.08.2021
Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:09
2021-08-24T12:10
в мире
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одесса
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями "в честь зарубежных населенных пунктов".По словам дипломата, киевской власти лучше развивать мероприятия в своих городах, а также "выучить урок": Крым — российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.Накануне в Киеве прошел саммит "Крымская платформа", посвященный "возвращению" контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Первого июля Рада по инициативе Зеленского приняла закон о коренных народах Украины, русских в их число не включили.
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в мире, киев, одесса, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия
09:09 24.08.2021 (обновлено: 12:10 24.08.2021)
 
Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"

Официальный представитель МИД Захарова призвала Зеленского не позориться после "Крымской платформы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями "в честь зарубежных населенных пунктов".
"Что дальше? <...> Заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?" — написала она в Telegram-канале.
По словам дипломата, киевской власти лучше развивать мероприятия в своих городах, а также "выучить урок": Крым — российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.
Накануне в Киеве прошел саммит "Крымская платформа", посвященный "возвращению" контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Первого июля Рада по инициативе Зеленского приняла закон о коренных народах Украины, русских в их число не включили.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
06:55
В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
 
В миреКиевОдессаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссия
 
 
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