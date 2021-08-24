09:09 24.08.2021 (обновлено: 12:10 24.08.2021)
Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"
Официальный представитель МИД Захарова призвала Зеленского не позориться после "Крымской платформы"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями "в честь зарубежных населенных пунктов".
"Что дальше? <...> Заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?" — написала она в Telegram-канале.
По словам дипломата, киевской власти лучше развивать мероприятия в своих городах, а также "выучить урок": Крым — российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.
Накануне в Киеве прошел саммит "Крымская платформа", посвященный "возвращению" контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Первого июля Рада по инициативе Зеленского приняла закон о коренных народах Украины, русских в их число не включили.