https://ria.ru/20210824/sammit-1746969862.html

Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"

Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа" - РИА Новости, 24.08.2021

Захарова дала совет Зеленскому после саммита "Крымская платформа"

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:09

2021-08-24T09:09

2021-08-24T12:10

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одесса

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владимир зеленский

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя название прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа", посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями "в честь зарубежных населенных пунктов".По словам дипломата, киевской власти лучше развивать мероприятия в своих городах, а также "выучить урок": Крым — российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.Накануне в Киеве прошел саммит "Крымская платформа", посвященный "возвращению" контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Первого июля Рада по инициативе Зеленского приняла закон о коренных народах Украины, русских в их число не включили.

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киев

одесса

россия

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в мире, киев, одесса, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия