https://ria.ru/20210824/rogozin-1747115064.html
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе" - РИА Новости, 24.08.2021
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:58
2021-08-24T21:58
2021-08-24T21:58
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49737/57/497375787_0:420:1314:1159_1920x0_80_0_0_d4050be590a51785eaddbf60a90e9a5a.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо Москвы" глава агентства Дмитрий Рогозин."Все результаты проверки на полиграфе для людей, которые назначаются мной, генеральным директором, естественно мне докладываются, и я принимаю решение сам. Отсев значительный, большой", - сказал Рогозин.По его словам, проверка детектором лжи распространяется на назначение на должности в центральный аппарат "Роскосмоса" и на должности руководителей предприятий. Это необходимо, чтобы выяснить "этот человек преступник, и он крадёт у обороны и безопасности, или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке".Ранее Рогозин рассказал о том, что ввел такую проверку.
https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/49737/57/497375787_0:297:1314:1283_1920x0_80_0_0_41430ca321f1c86d3cfa664a7324636f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: детектор лжи отсеял большое количество кандидатов на работу в агентстве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе
" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо Москвы"
глава агентства Дмитрий Рогозин
.
"Все результаты проверки на полиграфе для людей, которые назначаются мной, генеральным директором, естественно мне докладываются, и я принимаю решение сам. Отсев значительный, большой", - сказал Рогозин.
По его словам, проверка детектором лжи распространяется на назначение на должности в центральный аппарат "Роскосмоса" и на должности руководителей предприятий. Это необходимо, чтобы выяснить "этот человек преступник, и он крадёт у обороны и безопасности, или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке".
Ранее Рогозин рассказал о том, что ввел такую проверку.