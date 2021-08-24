Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/rogozin-1747115064.html
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе" - РИА Новости, 24.08.2021
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:58
2021-08-24T21:58
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49737/57/497375787_0:420:1314:1159_1920x0_80_0_0_d4050be590a51785eaddbf60a90e9a5a.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо Москвы" глава агентства Дмитрий Рогозин."Все результаты проверки на полиграфе для людей, которые назначаются мной, генеральным директором, естественно мне докладываются, и я принимаю решение сам. Отсев значительный, большой", - сказал Рогозин.По его словам, проверка детектором лжи распространяется на назначение на должности в центральный аппарат "Роскосмоса" и на должности руководителей предприятий. Это необходимо, чтобы выяснить "этот человек преступник, и он крадёт у обороны и безопасности, или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке".Ранее Рогозин рассказал о том, что ввел такую проверку.
https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/49737/57/497375787_0:297:1314:1283_1920x0_80_0_0_41430ca321f1c86d3cfa664a7324636f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
21:58 24.08.2021
 
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: детектор лжи отсеял большое количество кандидатов на работу в агентстве

© РИА Новости / Сергей ВенявскийДетектор лжи
Детектор лжи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо Москвы" глава агентства Дмитрий Рогозин.
"Все результаты проверки на полиграфе для людей, которые назначаются мной, генеральным директором, естественно мне докладываются, и я принимаю решение сам. Отсев значительный, большой", - сказал Рогозин.
По его словам, проверка детектором лжи распространяется на назначение на должности в центральный аппарат "Роскосмоса" и на должности руководителей предприятий. Это необходимо, чтобы выяснить "этот человек преступник, и он крадёт у обороны и безопасности, или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке".
Ранее Рогозин рассказал о том, что ввел такую проверку.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (второй слева) во время посещения Фонда перспективных исследований (ФПИ) госкорпорации по космической деятельности Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 21:32Наука
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния