https://ria.ru/20210824/rogozin-1747115064.html

Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"

Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе" - РИА Новости, 24.08.2021

Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"

Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T21:58

2021-08-24T21:58

2021-08-24T21:58

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тестирование на полиграфе отсеяло большое количество кандидатов на работу в "Роскосмосе" и должностях топ-менеджмента предприятий, рассказал в эфире "Эхо Москвы" глава агентства Дмитрий Рогозин."Все результаты проверки на полиграфе для людей, которые назначаются мной, генеральным директором, естественно мне докладываются, и я принимаю решение сам. Отсев значительный, большой", - сказал Рогозин.По его словам, проверка детектором лжи распространяется на назначение на должности в центральный аппарат "Роскосмоса" и на должности руководителей предприятий. Это необходимо, чтобы выяснить "этот человек преступник, и он крадёт у обороны и безопасности, или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке".Ранее Рогозин рассказал о том, что ввел такую проверку.

https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия