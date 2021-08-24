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"Промобот" представил робота, который сможет заменить солдат на КПП
"Промобот" представил робота, который сможет заменить солдат на КПП - РИА Новости, 24.08.2021
"Промобот" представил робота, который сможет заменить солдат на КПП
Человекоподобный робот, который сможет заменить солдат на КПП, представлен на форуме "Армия-2021", сообщили РИА Новости в компании "Промобот". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:09
2021-08-24T22:05
безопасность
технологии
кубинка
пермь
сбербанк россии
патриот
россия
форум "армия — 2021"
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ПЕРМЬ, 24 авг — РИА Новости. Человекоподобный робот, который сможет заменить солдат на КПП, представлен на форуме "Армия-2021", сообщили РИА Новости в компании "Промобот"."На форуме "Армия России" представлен человекоподобный робот robo-c, который сможет заменить сотрудников на КПП. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, интегрироваться со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы", — сообщили в компании.Уточняется, что дроид robo-c может иметь внешность любого человека. На него установлена силиконовая кожа, подвижные глаза, вычислительный блок, оснащенный камерой и микрофоном, с их помощью робот выполняет взаимодействие с собеседниками. Он имеет активную мимику с более чем 600 движениями лица, подвижные шею и туловище.По словам разработчиков, робот robo-c может заменить или дополнить работников в скучных и монотонных операциях, таких как выдача пропусков, консультирование, администрирование.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор/Вашингтон, Дубай-молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.Форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.
https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
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пермь
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безопасность, технологии, кубинка, пермь, сбербанк россии, патриот, россия, форум "армия — 2021"
16:09 24.08.2021 (обновлено: 22:05 24.08.2021)
 
"Промобот" представил робота, который сможет заменить солдат на КПП

"Промобот" представил человекоподобного робота Robo-C, который сможет заменить солдат на КПП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Упакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 24 авг — РИА Новости. Человекоподобный робот, который сможет заменить солдат на КПП, представлен на форуме "Армия-2021", сообщили РИА Новости в компании "Промобот".
"На форуме "Армия России" представлен человекоподобный робот robo-c, который сможет заменить сотрудников на КПП. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, интегрироваться со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы", — сообщили в компании.
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Уточняется, что дроид robo-c может иметь внешность любого человека. На него установлена силиконовая кожа, подвижные глаза, вычислительный блок, оснащенный камерой и микрофоном, с их помощью робот выполняет взаимодействие с собеседниками. Он имеет активную мимику с более чем 600 движениями лица, подвижные шею и туловище.
По словам разработчиков, робот robo-c может заменить или дополнить работников в скучных и монотонных операциях, таких как выдача пропусков, консультирование, администрирование.

"Интерес к разработке проявили посетители выставки, в том числе представители Министерства обороны, поскольку робот может быть полезен на КПП и военных объектах. Человекоподобные роботы — это технологии сегодняшнего дня, они проникают в большое количество индустрий, наша компания является ведущим разработчиком данных технологий в России", — добавили в компании.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор/Вашингтон, Дубай-молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
Форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.
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БезопасностьТехнологииКубинкаПермьСбербанк РоссииПатриотРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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