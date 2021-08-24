https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ" - РИА Новости, 24.08.2021
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:52
2021-08-24T03:52
2021-08-24T03:52
безопасность
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота."В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.
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безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Российские военные установили рекорд трассы на конкурсе "АрМИ" "Морской десант"
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.
Команда России
установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.
В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.
Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.
В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.
Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ
с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока
25 и 27 августа.
Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.