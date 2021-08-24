Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ" - РИА Новости, 24.08.2021
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:52
2021-08-24T03:52
безопасность
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825942_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_27449cce73009267279be552c34450d1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота."В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.
https://ria.ru/20210822/igry-1746548798.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825942_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_4a7fce506c4ae2046e068fa3a8129f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
03:52 24.08.2021
 
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"

Российские военные установили рекорд трассы на конкурсе "АрМИ" "Морской десант"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.
В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.
Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.
В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.
Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 00:38
Армейские международные игры
Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.
Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.
 
БезопасностьВладивостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
Лента новостейМолния