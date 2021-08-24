https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html

Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"

Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ" - РИА Новости, 24.08.2021

Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"

Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:52

2021-08-24T03:52

2021-08-24T03:52

безопасность

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825942_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_27449cce73009267279be552c34450d1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Команда России установила рекорд трассы в ходе первого дня международного конкурса "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота."В соответствии с планом финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021", состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота. С первого дня лидерство в конкурсе захватила российская команда, установив рекорд трассы", - говорится в сообщении.В ходе этапа конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.Открытие финала международного конкурса "Морской десант" состоялось в понедельник. В нем принимают участие команды РФ, КНР, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.

https://ria.ru/20210822/igry-1746548798.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)