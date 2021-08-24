https://ria.ru/20210824/raketa-1746960027.html

Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах

Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах - РИА Новости, 24.08.2021

Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах

Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:14

2021-08-24T03:14

2021-08-24T03:14

новое оружие россии

безопасность

московский институт теплотехники

булава (ракета)

россия

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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости генконструктор по твердотопливным ракетам, генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик "Булавы" Юрий Соломонов."Ну а как же, любая система вооружения модернизируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ракета модернизирована.Тем не менее, по его словам, на ближайшее время планов модернизации нет.По словам генконструктора, "Булава" будет стоять на вооружении ВМФ "очень долго".

https://ria.ru/20210713/yaponiya-1741017331.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, московский институт теплотехники, булава (ракета), россия