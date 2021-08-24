https://ria.ru/20210824/raketa-1746960027.html
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах - РИА Новости, 24.08.2021
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:14
2021-08-24T03:14
2021-08-24T03:14
новое оружие россии
безопасность
московский институт теплотехники
булава (ракета)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588932890_0:21:1167:677_1920x0_80_0_0_3eab93514bbb2a1d2ea81b3e5a8a0c9e.jpg
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости генконструктор по твердотопливным ракетам, генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик "Булавы" Юрий Соломонов."Ну а как же, любая система вооружения модернизируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ракета модернизирована.Тем не менее, по его словам, на ближайшее время планов модернизации нет.По словам генконструктора, "Булава" будет стоять на вооружении ВМФ "очень долго".
https://ria.ru/20210713/yaponiya-1741017331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588932890_116:0:1019:677_1920x0_80_0_0_430d7457d05bd486b68000f1c5d61694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, московский институт теплотехники, булава (ракета), россия
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Разработчик Соломонов: баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" будет модернизирована