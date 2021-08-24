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Новое оружие России
https://ria.ru/20210824/raketa-1746960027.html
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах - РИА Новости, 24.08.2021
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:14
2021-08-24T03:14
новое оружие россии
безопасность
московский институт теплотехники
булава (ракета)
россия
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости генконструктор по твердотопливным ракетам, генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик "Булавы" Юрий Соломонов."Ну а как же, любая система вооружения модернизируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ракета модернизирована.Тем не менее, по его словам, на ближайшее время планов модернизации нет.По словам генконструктора, "Булава" будет стоять на вооружении ВМФ "очень долго".
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безопасность, московский институт теплотехники, булава (ракета), россия
03:14 24.08.2021
 
Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах

Разработчик Соломонов: баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" будет модернизирована

© РИА Новости / УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Баллистическая ракета для подводных лодок "Булава" в перспективе пройдет модернизацию и простоит на вооружении еще длительное время, рассказал РИА Новости генконструктор по твердотопливным ракетам, генеральный конструктор Московского института теплотехники, разработчик "Булавы" Юрий Соломонов.
"Ну а как же, любая система вооружения модернизируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ракета модернизирована.
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Тем не менее, по его словам, на ближайшее время планов модернизации нет.
По словам генконструктора, "Булава" будет стоять на вооружении ВМФ "очень долго".
 
Новое оружие РоссииБезопасностьМосковский институт теплотехникиБулава (ракета)Россия
 
 
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