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В Минздраве рассказали о сроке действия QR-кода после вакцинации

В Минздраве рассказали о сроке действия QR-кода после вакцинации - РИА Новости, 24.08.2021

В Минздраве рассказали о сроке действия QR-кода после вакцинации

QR-код сертификата вакцинации от COVID-19 действует в течение года, однако при ухудшении эпидемиологической ситуации срок могут сократить до шести месяцев,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:06

2021-08-24T10:06

2021-08-24T12:51

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. QR-код сертификата вакцинации от COVID-19 действует в течение года, однако при ухудшении эпидемиологической ситуации срок могут сократить до шести месяцев, следует из обновленных рекомендаций Минздрава.Отмечается, что код выдается после введения второго компонента вакцины (если препарат вводится двумя этапами), либо после единичного укола "Спутником Лайт".Его также можно получить после ревакцинации.Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение полугода с даты выздоровления.Сертификаты и другие документы доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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