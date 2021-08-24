https://ria.ru/20210824/putin-1747083055.html
Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян
Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян
Решения по поддержке граждан и экономики нужно принимать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:08
2021-08-24T18:08
2021-08-24T18:16
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Решения по поддержке граждан и экономики нужно принимать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно было в кратчайшие сроки принимать оперативно важные решения для поддержки граждан, семей, семей с детьми, поддержки экономики", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
https://ria.ru/20210824/programma-1747071285.html
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владимир путин, единая россия, россия
18:08 24.08.2021 (обновлено: 18:16 24.08.2021)
Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян
Президент Путин: решения по поддержке россиян и экономики необходимо принимать оперативно