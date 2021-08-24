https://ria.ru/20210824/putin-1747083055.html

Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян

Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал оперативно решать вопросы по поддержке россиян

Решения по поддержке граждан и экономики нужно принимать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:08

2021-08-24T18:08

2021-08-24T18:16

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Решения по поддержке граждан и экономики нужно принимать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно было в кратчайшие сроки принимать оперативно важные решения для поддержки граждан, семей, семей с детьми, поддержки экономики", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

https://ria.ru/20210824/programma-1747071285.html

россия

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