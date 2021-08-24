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Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в конфликт в Афганистане
Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в конфликт в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в конфликт в Афганистане
Внимательно следим за ситуацией в Афганистане, но не будем вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт "всех против всех", заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:02
2021-08-24T18:02
2021-08-24T18:32
афганистан
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Внимательно следим за ситуацией в Афганистане, но не будем вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт "всех против всех", заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за ней, за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт "всех против всех", там, по-моему, это и происходит, в конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
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афганистан, владимир путин, россия, в мире, одкб, единая россия
18:02 24.08.2021 (обновлено: 18:32 24.08.2021)
Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в конфликт в Афганистане
Президент России Путин: Россия не будет ввязываться в вооруженный конфликт в Афганистане