https://ria.ru/20210824/putin-1747076197.html

Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью

Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью

Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:47

2021-08-24T17:47

2021-08-24T17:57

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания второго этапа XX Съезда "Единой России"."Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Путин.По его словам, надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход."Здесь важно учесть все вопросы об обучении и по повышению квалификации до открытия специализированных рабочих мест ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210824/partiya-1747075040.html

https://ria.ru/20210824/partiya-1747072792.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, россия