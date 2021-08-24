https://ria.ru/20210824/putin-1747076197.html
Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью
Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью
Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:47
2021-08-24T17:47
2021-08-24T17:57
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания второго этапа XX Съезда "Единой России"."Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Путин.По его словам, надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход."Здесь важно учесть все вопросы об обучении и по повышению квалификации до открытия специализированных рабочих мест ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210824/partiya-1747075040.html
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общество, владимир путин, единая россия, россия
17:47 24.08.2021 (обновлено: 17:57 24.08.2021)
Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью
Президент Путин призвал создать программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью