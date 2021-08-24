https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса - РИА Новости, 24.08.2021
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:44
2021-08-24T17:44
2021-08-24T17:53
экономика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики."Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса... При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
https://ria.ru/20210824/putin-1747074181.html
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экономика, владимир путин, единая россия, россия
17:44 24.08.2021 (обновлено: 17:53 24.08.2021)
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Президент Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях