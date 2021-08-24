https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html

Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса - РИА Новости, 24.08.2021

Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:44

2021-08-24T17:44

2021-08-24T17:53

экономика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики."Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса... При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

https://ria.ru/20210824/putin-1747074181.html

россия

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экономика, владимир путин, единая россия, россия