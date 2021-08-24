https://ria.ru/20210824/putin-1747074181.html
Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период
Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период
Правительство РФ должно добиться устойчивого, качественного и долгосрочного роста экономики, чтобы появлялись новые рабочие места и доходы людей росли, заявил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:42
2021-08-24T17:42
2021-08-24T17:55
экономика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство РФ должно добиться устойчивого, качественного и долгосрочного роста экономики, чтобы появлялись новые рабочие места и доходы людей росли, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаю внимание правительства, нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер. Чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места", - сказал Путин в ходе съезда "Единой России".После этапа восстановления экономики, который уже практически завершен, важно, чтобы не наступила пауза, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути."Практически все сделано с точки зрения восстановления", - подчеркнул президент.
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экономика, владимир путин, единая россия, россия
17:42 24.08.2021 (обновлено: 17:55 24.08.2021)
Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период
Президент Путин призвал добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период