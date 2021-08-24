https://ria.ru/20210824/putin-1747074181.html

Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период

Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период

Правительство РФ должно добиться устойчивого, качественного и долгосрочного роста экономики, чтобы появлялись новые рабочие места и доходы людей росли, заявил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:55

экономика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство РФ должно добиться устойчивого, качественного и долгосрочного роста экономики, чтобы появлялись новые рабочие места и доходы людей росли, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаю внимание правительства, нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер. Чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места", - сказал Путин в ходе съезда "Единой России".После этапа восстановления экономики, который уже практически завершен, важно, чтобы не наступила пауза, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути."Практически все сделано с точки зрения восстановления", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210824/programma-1747076687.html

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россия

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2021

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экономика, владимир путин, единая россия, россия