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Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры
Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры - РИА Новости, 24.08.2021
Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры
Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры - и работающие, и нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:37
2021-08-24T17:37
2021-08-24T18:00
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры - и работающие, и нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, выплата в размере 10 тысяч будет проведена именно всем пенсионерам - и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - сказал Путин на съезде "Единой России".
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общество, владимир путин, единая россия, россия
17:37 24.08.2021 (обновлено: 18:00 24.08.2021)
Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры
Президент Путин: выплату в десять тысяч рублей получат все пенсионеры