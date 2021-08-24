https://ria.ru/20210824/putin-1747072900.html

Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры

Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры - РИА Новости, 24.08.2021

Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры

Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры - и работающие, и нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:37

2021-08-24T17:37

2021-08-24T18:00

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры - и работающие, и нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, выплата в размере 10 тысяч будет проведена именно всем пенсионерам - и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - сказал Путин на съезде "Единой России".

https://ria.ru/20210824/vyplata-1747073488.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия