https://ria.ru/20210824/putin-1747072551.html

Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов

Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов - РИА Новости, 24.08.2021

Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов

Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, заявил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:36

2021-08-24T17:36

2021-08-24T17:55

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, заявил президент РФ Владимир Путин."Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышение качества жизни. И одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионеров. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".По его словам, сейчас "в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и материальном, житейском плане из-за той нагрузки, которая связана была с эпидемией"."Именно эта группа населения, именно эти граждане больше всего и в домашних условиях провели, и так далее. Понимаю, что было и много незапланированных расходов у этих категорий наших граждан – на лекарства, на средства защиты, другие непредвиденные траты. Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели. Здесь тоже ничего неожиданного нет, но мы с вами должны это учитывать в нашей практической реальной работе ежедневной", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20210824/kovid-1747077944.html

россия

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общество, владимир путин, россия