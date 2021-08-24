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Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов
Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов - РИА Новости, 24.08.2021
Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов
Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, заявил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:36
2021-08-24T17:55
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, заявил президент РФ Владимир Путин."Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышение качества жизни. И одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионеров. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".По его словам, сейчас "в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и материальном, житейском плане из-за той нагрузки, которая связана была с эпидемией"."Именно эта группа населения, именно эти граждане больше всего и в домашних условиях провели, и так далее. Понимаю, что было и много незапланированных расходов у этих категорий наших граждан – на лекарства, на средства защиты, другие непредвиденные траты. Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели. Здесь тоже ничего неожиданного нет, но мы с вами должны это учитывать в нашей практической реальной работе ежедневной", - подчеркнул президент РФ.
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общество, владимир путин, россия
17:36 24.08.2021 (обновлено: 17:55 24.08.2021)
 
Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов

Президент Путин назвал решение проблем пожилых людей одним из главных приоритетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышение качества жизни. И одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионеров. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
По его словам, сейчас "в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам в 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и материальном, житейском плане из-за той нагрузки, которая связана была с эпидемией".
"Именно эта группа населения, именно эти граждане больше всего и в домашних условиях провели, и так далее. Понимаю, что было и много незапланированных расходов у этих категорий наших граждан – на лекарства, на средства защиты, другие непредвиденные траты. Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели. Здесь тоже ничего неожиданного нет, но мы с вами должны это учитывать в нашей практической реальной работе ежедневной", - подчеркнул президент РФ.
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