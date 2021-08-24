https://ria.ru/20210824/putin-1747072453.html
Путин внесет в программу "Единой России" свои предложения
Путин внесет в программу "Единой России" свои предложения - РИА Новости, 24.08.2021
Путин внесет в программу "Единой России" свои предложения
Президент России Владимир Путин заявил, что как глава государства и гражданин РФ считает необходимым внести в программу партии "Единая Россия" свои предложения... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:36
2021-08-24T17:36
2021-08-24T18:27
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что как глава государства и гражданин РФ считает необходимым внести в программу партии "Единая Россия" свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности граждан."Как действующий глава российского государства, как гражданин России считаю необходимым внести свои предложения и отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого, стабильного развития страны: для ее суверенитета, для безопасности наших граждан", - сказал Путин на съезде ЕР.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
17:36 24.08.2021 (обновлено: 18:27 24.08.2021)
Путин внесет в программу "Единой России" свои предложения
Президент Путин пообещал внести в программу ЕР свои предложения для устойчивого развития России