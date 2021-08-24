https://ria.ru/20210824/putin-1747048074.html
Путин выступает на съезде "Единой России"
Путин выступает на съезде "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021
Путин выступает на съезде "Единой России"
Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:21
2021-08-24T17:21
2021-08-24T17:21
политика
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
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Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы.
РИА Новости
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96
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LIVE: Выступление Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия"
LIVE: Выступление Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия"
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, видео
Путин выступает на съезде "Единой России"
Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы.
2021-08-24T17:21
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PT46M09S
Путин выступает на съезде "Единой России"
Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы.