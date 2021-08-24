https://ria.ru/20210824/putin-1747048074.html

Путин выступает на съезде "Единой России"

Путин выступает на съезде "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021

Путин выступает на съезде "Единой России"

Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:21

2021-08-24T17:21

2021-08-24T17:21

политика

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

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Владимир Путин участвует во второй части съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы.

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2021

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LIVE: Выступление Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" LIVE: Выступление Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" 2021-08-24T17:21 true PT46M09S

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политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, видео