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Путин остается лидером "Единой России", заявил Песков
Путин остается лидером "Единой России", заявил Песков - РИА Новости, 24.08.2021
Путин остается лидером "Единой России", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин остается лидером "Единой России" и поддерживает партию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:03
2021-08-24T13:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается лидером "Единой России" и поддерживает партию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли "Единая Россия", которая на выборы идет под слоганом "Команда Путина", является партией президента или он по-другому представляет её себе.За комментарием по публикации в СМИ о том, что Путин якобы остался недоволен первым съездом партии, пресс-секретарь российского лидера предложил обратиться к автору этого материала."Партия постоянно меняется, она развивается, она растет со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии - естественный и постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента желание поменять что-то в "Единой России".
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политика, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
13:03 24.08.2021
 
Путин остается лидером "Единой России", заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин остается лидером "Единой России" и поддерживает партию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями партии "Единая Россия".
Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии Единая Россия. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается лидером "Единой России" и поддерживает партию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли "Единая Россия", которая на выборы идет под слоганом "Команда Путина", является партией президента или он по-другому представляет её себе.
За комментарием по публикации в СМИ о том, что Путин якобы остался недоволен первым съездом партии, пресс-секретарь российского лидера предложил обратиться к автору этого материала.
"Партия постоянно меняется, она развивается, она растет со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии - естественный и постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента желание поменять что-то в "Единой России".
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