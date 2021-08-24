https://ria.ru/20210824/putin-1746989667.html
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам - РИА Новости, 24.08.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:28
2021-08-24T11:28
2021-08-24T12:45
общество
владимир путин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746994515_140:0:3048:1635_1920x0_80_0_0_147a32dd156b74e81bf8bf2820ab547e.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам.Одним назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, другим — для всех остальных категорий.Деньги обещают начислить в сентябре, но не исключены задержки.Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями "Единой России". По словам Путина, повышение пенсии "подъедается инфляцией", поэтому прибавки в тысячу рублей недостаточно.
https://ria.ru/20210823/vyplaty-1746845273.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746994515_311:0:2902:1943_1920x0_80_0_0_0b8a17749eb2d98fe70ac8d403fdccf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, единая россия
11:28 24.08.2021 (обновлено: 12:45 24.08.2021)
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Президент Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре