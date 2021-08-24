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Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам - РИА Новости, 24.08.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:28
2021-08-24T12:45
общество
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам.Одним назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, другим — для всех остальных категорий.Деньги обещают начислить в сентябре, но не исключены задержки.Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями "Единой России". По словам Путина, повышение пенсии "подъедается инфляцией", поэтому прибавки в тысячу рублей недостаточно.
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общество, владимир путин, единая россия
11:28 24.08.2021 (обновлено: 12:45 24.08.2021)
 
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Президент Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПенсионеры на улице в Геленджике
Пенсионеры на улице в Геленджике - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам.
Одним назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, другим — для всех остальных категорий.
Деньги обещают начислить в сентябре, но не исключены задержки.
Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.
Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями "Единой России". По словам Путина, повышение пенсии "подъедается инфляцией", поэтому прибавки в тысячу рублей недостаточно.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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