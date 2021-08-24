https://ria.ru/20210824/putin-1746989667.html

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам - РИА Новости, 24.08.2021

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:28

2021-08-24T11:28

2021-08-24T12:45

общество

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам.Одним назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, другим — для всех остальных категорий.Деньги обещают начислить в сентябре, но не исключены задержки.Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями "Единой России". По словам Путина, повышение пенсии "подъедается инфляцией", поэтому прибавки в тысячу рублей недостаточно.

https://ria.ru/20210823/vyplaty-1746845273.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, единая россия