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https://ria.ru/20210824/pushkov-1746977844.html
Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место"
Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место" - РИА Новости, 24.08.2021
Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место"
Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм "уж больно разошлась", говоря о желании Вашингтона "поставить... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:17
2021-08-24T11:36
в мире
сша
иран
алексей пушков
россия
дженнифер грэнхолм
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм "уж больно разошлась", говоря о желании Вашингтона "поставить Россию на место".Он также отметил, что амбиции США редко воплощаются в реальность, и посоветовал Белому дому поразмышлять о своем месте в мире."США то Асада, то Иран, то талибов хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы в неловкое положение поставили", — написал Пушков в Twitter.Накануне Дженнифер Грэнхолм выступила на саммите "Крымская платформа". Говоря о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма под контроль украинских властей, она заявила о желании Вашингтона "поставить Россию на место", а также пообещала Киеву "конкретную и существенную" поддержку в этих вопросах.Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с ней по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, сша, иран, алексей пушков, россия, дженнифер грэнхолм
10:17 24.08.2021 (обновлено: 11:36 24.08.2021)
 
Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место"

Сенатор Пушков о намерении главы Минэнерго США "поставить Россию на место": уж больно разошлась

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм "уж больно разошлась", говоря о желании Вашингтона "поставить Россию на место".
Он также отметил, что амбиции США редко воплощаются в реальность, и посоветовал Белому дому поразмышлять о своем месте в мире.
"США то Асада, то Иран, то талибов хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы в неловкое положение поставили", — написал Пушков в Twitter.
Накануне Дженнифер Грэнхолм выступила на саммите "Крымская платформа". Говоря о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма под контроль украинских властей, она заявила о желании Вашингтона "поставить Россию на место", а также пообещала Киеву "конкретную и существенную" поддержку в этих вопросах.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с ней по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
08:49
Украинский посол заявил о неизбежном возвращении Крыма
 
В миреСШАИранАлексей ПушковРоссияДженнифер Грэнхолм
 
 
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