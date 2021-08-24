https://ria.ru/20210824/pushkov-1746977844.html

Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место"

Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место" - РИА Новости, 24.08.2021

Пушков высмеял главу Минэнерго США, захотевшую "поставить Россию на место"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм "уж больно разошлась", говоря о желании Вашингтона "поставить... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:17

2021-08-24T10:17

2021-08-24T11:36

в мире

сша

иран

алексей пушков

россия

дженнифер грэнхолм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм "уж больно разошлась", говоря о желании Вашингтона "поставить Россию на место".Он также отметил, что амбиции США редко воплощаются в реальность, и посоветовал Белому дому поразмышлять о своем месте в мире."США то Асада, то Иран, то талибов хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы в неловкое положение поставили", — написал Пушков в Twitter.Накануне Дженнифер Грэнхолм выступила на саммите "Крымская платформа". Говоря о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма под контроль украинских властей, она заявила о желании Вашингтона "поставить Россию на место", а также пообещала Киеву "конкретную и существенную" поддержку в этих вопросах.Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с ней по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210824/krym-1746968278.html

сша

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, алексей пушков, россия, дженнифер грэнхолм