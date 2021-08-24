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ПСБ поддержит развитие рыночных компетенций руководителей ОПК

ПСБ поддержит развитие рыночных компетенций руководителей ОПК - РИА Новости, 24.08.2021

ПСБ поддержит развитие рыночных компетенций руководителей ОПК

Предприятия ОПК при реализации проектов диверсификации зачастую испытывают сложности из-за нехватки специалистов с рыночными компетенциями в области маркетинга... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:28

2021-08-24T15:28

2021-08-24T15:28

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форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Предприятия ОПК при реализации проектов диверсификации зачастую испытывают сложности из-за нехватки специалистов с рыночными компетенциями в области маркетинга продукции на гражданских рынках, организации сбыта и ведения клиентов, считает руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.Дроздов во вторник выступил на конференции "Диверсификация ОПК. Кадровый вопрос", организованной в рамках форума "Армия-2021". Ее участники обсудили подходы, условия и механизмы, необходимые для развития диверсификации предприятий ОПК, лучшие практики их реализации.Он отметил, что ПСБ готов обеспечить процессы ускоренного расширения производства продукции гражданского и двойного назначения, не только создавая финансовые продукты и услуги для оборонного сектора, но и способствуя развитию рыночных компетенций руководителей и сотрудников предприятий. В частности, в ближайшее время будет запущена Академия ПСБ. Кроме того, совместно с корпорацией "Вымпел" ПСБ создает "Клуб диверсификаторов", основная цель которого - обмен лучшими практиками, опытом, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации, заключил Дроздов.

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, антон дроздов, псб (банк псб), форум "армия — 2021"