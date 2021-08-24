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За первые часы трейлер нового "Человека-Паука" набрал миллионы просмотров

За первые часы трейлер нового "Человека-Паука" набрал миллионы просмотров - РИА Новости, 24.08.2021

За первые часы трейлер нового "Человека-Паука" набрал миллионы просмотров

На YouTube-канале компании Sony Pictures Entertainment опубликовали первый трейлер нового боевика Marvel "Человек-Паук: Нет пути домой". За шесть часов с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:03

2021-08-24T11:03

2021-08-24T11:03

культура

бенедикт камбербэтч

джейк джилленхол

новости культуры

кино и сериалы

том холланд

что посмотреть

зендая

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На YouTube-канале компании Sony Pictures Entertainment опубликовали первый трейлер нового боевика Marvel "Человек-Паук: Нет пути домой". За шесть часов с момента релиза видео набрало более 16 миллионов просмотров. События в супергеройском боевике разворачиваются сразу после фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (2019). Личность Человека-паука раскрыта. Теперь все знают, что это Питер Паркер (Том Холланд) и обвиняют его в гибели Мистерио (Джейк Джилленхол). Питер обращается за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Колдун соглашается помочь юноше, но в ходе заклинания что-то идет не так. Нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.). О том, как Питер и его друзья собираются разобраться с этим безумием, пока неизвестно. Вместе с Холландом и Камбербэтчем в ленте Джона Уоттса также снялись Зендая, Джейкоб Баталон, Тони Револори, Мариса Томей, Джонатан Кимбл Симмонс и другие.В российский прокат фильм выйдет 16 декабря.

https://ria.ru/20210813/hardy-1745528736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бенедикт камбербэтч, джейк джилленхол, новости культуры, кино и сериалы, том холланд, что посмотреть , зендая