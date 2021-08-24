https://ria.ru/20210824/promenad-1747404664.html

Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году

Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году - РИА Новости, 26.08.2021

Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году

Живописный променад появится на юге Москвы в 2021 году, специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроят пешеходную зону на Каширском шоссе,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-24T21:38

2021-08-24T21:38

2021-08-26T18:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Живописный променад появится на юге Москвы в 2021 году, специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроят пешеходную зону на Каширском шоссе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Живописный променад появится на юге столицы в этом году. Благоустраиваем пешеходную зону на Каширском шоссе ЮАО - от дома 51 до дома 59", - говорится в сообщении.Отмечается, что в микрорайоне недалеко от Борисовского и Нижнего Царицынских прудов реконструируют детскую площадку, создадут зоны отдыха с садовыми качелями, установят новые опоры освещения, обновят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадят кустарники и разобьют цветники.

https://ria.ru/20210821/moskva-1746652806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы