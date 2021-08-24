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Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году
Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году - РИА Новости, 26.08.2021
Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году
Живописный променад появится на юге Москвы в 2021 году, специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроят пешеходную зону на Каширском шоссе,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-24T21:38
2021-08-26T18:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Живописный променад появится на юге Москвы в 2021 году, специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроят пешеходную зону на Каширском шоссе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Живописный променад появится на юге столицы в этом году. Благоустраиваем пешеходную зону на Каширском шоссе ЮАО - от дома 51 до дома 59", - говорится в сообщении.Отмечается, что в микрорайоне недалеко от Борисовского и Нижнего Царицынских прудов реконструируют детскую площадку, создадут зоны отдыха с садовыми качелями, установят новые опоры освещения, обновят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадят кустарники и разобьют цветники.
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москва, городское хозяйство москвы
21:38 24.08.2021 (обновлено: 18:38 26.08.2021)
 

Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПроект по благоустройству пешеходной зоны на Каширском шоссе
Проект по благоустройству пешеходной зоны на Каширском шоссе
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Живописный променад появится на юге Москвы в 2021 году, специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроят пешеходную зону на Каширском шоссе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Живописный променад появится на юге столицы в этом году. Благоустраиваем пешеходную зону на Каширском шоссе ЮАО - от дома 51 до дома 59", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в микрорайоне недалеко от Борисовского и Нижнего Царицынских прудов реконструируют детскую площадку, создадут зоны отдыха с садовыми качелями, установят новые опоры освещения, обновят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно высадят кустарники и разобьют цветники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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