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Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде - РИА Новости, 24.08.2021
Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
Прокуратура Октябрьского района Красноярска занимается поступившей жалобой на привлечение к административному наказанию советника главы администрации... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T07:01
2021-08-24T07:01
общество
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Красноярска занимается поступившей жалобой на привлечение к административному наказанию советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, который назвал "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске, сообщили журналистам в прокуратуре региона.Ранее Агафонов написал на свой странице в соцсети Facebook пост, в котором раскритиковал поведение жителей региона, негативно отреагировавших в Instagram фигуриста Алексея Ягудина: спортсмен во время визита в Красноярск не заметил смога, который пришел в город из-за лесных пожаров в Якутии.Позже данный пост пропал из соцсети. В интервью "Говорит Москва" Агафонов заявил, что не причастен к этому. По его словам, запись удалили администраторы Facebook, так как на неё пожаловалось большое число пользователей. В пресс-службе главы региона, заявили что не комментируют личные высказывание советника."В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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общество, красноярск, россия
07:01 24.08.2021
 
Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде

Прокуратура занялась словами красноярского чиновника Андрея Агафонова о плаксивом сброде и смоге

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид с Караульной сопки на здания центральной части города Красноярска
Вид с Караульной сопки на здания центральной части города Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Красноярска занимается поступившей жалобой на привлечение к административному наказанию советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, который назвал "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
Ранее Агафонов написал на свой странице в соцсети Facebook пост, в котором раскритиковал поведение жителей региона, негативно отреагировавших в Instagram фигуриста Алексея Ягудина: спортсмен во время визита в Красноярск не заметил смога, который пришел в город из-за лесных пожаров в Якутии.
Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:25
Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова
Позже данный пост пропал из соцсети. В интервью "Говорит Москва" Агафонов заявил, что не причастен к этому. По его словам, запись удалили администраторы Facebook, так как на неё пожаловалось большое число пользователей. В пресс-службе главы региона, заявили что не комментируют личные высказывание советника.
"В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
 
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