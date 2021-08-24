https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html

"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму

"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021

"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму

Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:11

2021-08-24T19:11

2021-08-24T19:23

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить", - сказал он после голосования партийцев.После он объявил о перерыве в работе съезда. "Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы", - сообщил Медведев.

https://ria.ru/20210824/vybory-1747082476.html

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политика, единая россия, госдума рф