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"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:11
2021-08-24T19:11
2021-08-24T19:23
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить", - сказал он после голосования партийцев.После он объявил о перерыве в работе съезда. "Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы", - сообщил Медведев.
https://ria.ru/20210824/vybory-1747082476.html
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политика, единая россия, госдума рф
19:11 24.08.2021 (обновлено: 19:23 24.08.2021)
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
Председатель "Единой России" Медведев: программа партии на выборах в Госдуму принята