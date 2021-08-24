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"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:11
2021-08-24T19:23
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить", - сказал он после голосования партийцев.После он объявил о перерыве в работе съезда. "Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы", - сообщил Медведев.
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политика, единая россия, госдума рф
19:11 24.08.2021 (обновлено: 19:23 24.08.2021)
 
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму

Председатель "Единой России" Медведев: программа партии на выборах в Госдуму принята

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде во вторник приняла программу, с которой пойдет на выборы, а после них проведет третий этап съезда, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить", - сказал он после голосования партийцев.
После он объявил о перерыве в работе съезда. "Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы", - сообщил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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