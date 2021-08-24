https://ria.ru/20210824/programma-1747095068.html

Медведев предложил в будущем дополнять программу "Единой России"

Медведев предложил в будущем дополнять программу "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021

Медведев предложил в будущем дополнять программу "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в будущем дополнять предвыборную программу партии с учетом инициатив граждан и развития страны. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:57

2021-08-24T18:57

2021-08-24T18:57

политика

москва

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в будущем дополнять предвыборную программу партии с учетом инициатив граждан и развития страны.ЕР проводит второй этап предвыборного съезда во вторник в Москве. Съезд планирует утвердить предвыборную программу партии на выборы в Госдуму."Но самое главное – мы берем на себя ответственность за исполнение этих обязательств, поэтому нам нужно понимать, что предложения, они ведь не закончатся сегодняшними решениями и даже датой голосования, поэтому этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе – и с учетом инициатив наших граждан, и с учетом того, как будет развиваться наша страна, вносить в программу наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на те вызовы, с которыми сталкивается страна и весь мир", - добавил он.

https://ria.ru/20210824/tsel-1747082689.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, выборы в государственную думу