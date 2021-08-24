Медведев предложил в будущем дополнять программу "Единой России"
Председатель ЕР Медведев предложил дополнять программу партии с учетом инициатив граждан
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в будущем дополнять предвыборную программу партии с учетом инициатив граждан и развития страны.
"Когда смотришь тот проект программы, который есть у нас сейчас, за который мы с вами будем голосовать, понимаешь, что это большая серьезная работа, это не набор лозунгов, это абсолютно конкретные вещи, которые рождались на наших глазах – на глазах каждого из присутствующих – во время встреч, во время обсуждений, были поддержаны на высшем уровне", – сказал Медведев на съезде.
"Но самое главное – мы берем на себя ответственность за исполнение этих обязательств, поэтому нам нужно понимать, что предложения, они ведь не закончатся сегодняшними решениями и даже датой голосования, поэтому этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе – и с учетом инициатив наших граждан, и с учетом того, как будет развиваться наша страна, вносить в программу наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на те вызовы, с которыми сталкивается страна и весь мир", - добавил он.