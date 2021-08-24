Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/programma-1747076687.html
Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу
Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу - РИА Новости, 24.08.2021
Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу
"Единая Россия" по сути берет на себя моральные обязательства - добиться выполнения предвыборной программы, это огромная ответственность, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:49
2021-08-24T17:49
политика
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746079580_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_081c223c98132aaef8f96b79d1531c36.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" по сути берет на себя моральные обязательства - добиться выполнения предвыборной программы, это огромная ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу (партии) – по сути "Единая Россия" берет на себя политические, моральные обязательства: добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность", - сказал Путин на втором этапе съезда ЕР.Он отметил, что одно дело написать что-то важное, правильное, другое дело – исполнить. "До сих пор у "Единой России" это получалось", - добавил президент.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746079580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a9200d0852c2362f9c25c76355ca80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия
17:49 24.08.2021
 
Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу

Президент Путин: "Единая Россия" берет на себя обязательства выполнить предвыборную программу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" по сути берет на себя моральные обязательства - добиться выполнения предвыборной программы, это огромная ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу (партии) – по сути "Единая Россия" берет на себя политические, моральные обязательства: добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность", - сказал Путин на втором этапе съезда ЕР.
Он отметил, что одно дело написать что-то важное, правильное, другое дело – исполнить. "До сих пор у "Единой России" это получалось", - добавил президент.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния