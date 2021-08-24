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Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу

Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу - РИА Новости, 24.08.2021

Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу

"Единая Россия" по сути берет на себя моральные обязательства - добиться выполнения предвыборной программы, это огромная ответственность, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:49

2021-08-24T17:49

2021-08-24T17:49

политика

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" по сути берет на себя моральные обязательства - добиться выполнения предвыборной программы, это огромная ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу (партии) – по сути "Единая Россия" берет на себя политические, моральные обязательства: добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность", - сказал Путин на втором этапе съезда ЕР.Он отметил, что одно дело написать что-то важное, правильное, другое дело – исполнить. "До сих пор у "Единой России" это получалось", - добавил президент.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия