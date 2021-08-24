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RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект
RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект - РИА Новости, 24.08.2021
RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект
Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) создали совместный проект "100 значимых... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:40
2021-08-24T14:40
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) создали совместный проект "100 значимых событий России XX-XXI веков", сообщается на сайте RT.Ruptly и РГАКФД планируют показать коллекцию архивных видео, отражающих важнейшие этапы истории Советского Союза и современной России, в том числе кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году, и др.Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1700 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовались в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях "Лучший новостной сайт B2B" и "Коммерческая команда года", золотом Shorty Awards за освещение протестов "желтых жилетов" в прямом эфире и золотом премии Digiday за "лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live", а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за "лучшую видеоплатформу для медиа в категории "Лучший продукт".Российский государственный архив кинофотодокументов — крупнейший федеральный архив России, основан в 1926 году. В коллекции РГАКФД — более 45 тыс. наименований кинодокументов за 1896—2016 годы, а также более 1 млн фотографий за период с 1850 по 2014 год.
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германия, rt ruptly, государственный архив рф, телеканал rt, россия
14:40 24.08.2021
 

RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект

© Фото : RTЛоготип Ruptly
Логотип Ruptly - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : RT
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) создали совместный проект "100 значимых событий России XX-XXI веков", сообщается на сайте RT.
Ruptly и РГАКФД планируют показать коллекцию архивных видео, отражающих важнейшие этапы истории Советского Союза и современной России, в том числе кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году, и др.
"Партнерство Ruptly с одним из ведущих государственных архивов страны даст нашим подписчикам во всем мире доступ к наиболее значимым и редким историческим кинохроникам. Эти кадры позволят по-новому взглянуть на самые знаменательные события новейшей истории", — сообщила глава Ruptly Динара Токтосунова.
"Популяризация аудиовизуальных документов из нашей коллекции, надеюсь, позволит пролить свет на некоторые страницы истории и сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях", — говорит директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова.
Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1700 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовались в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях "Лучший новостной сайт B2B" и "Коммерческая команда года", золотом Shorty Awards за освещение протестов "желтых жилетов" в прямом эфире и золотом премии Digiday за "лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live", а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за "лучшую видеоплатформу для медиа в категории "Лучший продукт".
Российский государственный архив кинофотодокументов — крупнейший федеральный архив России, основан в 1926 году. В коллекции РГАКФД — более 45 тыс. наименований кинодокументов за 1896—2016 годы, а также более 1 млн фотографий за период с 1850 по 2014 год.
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