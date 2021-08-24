https://ria.ru/20210824/proekt-1747021470.html

RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект

RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект - РИА Новости, 24.08.2021

RT Ruptly и крупнейший архив кинофотодокументов запустили совместный проект

Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) создали совместный проект "100 значимых... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:40

2021-08-24T14:40

2021-08-24T14:40

германия

rt ruptly

государственный архив рф

телеканал rt

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) создали совместный проект "100 значимых событий России XX-XXI веков", сообщается на сайте RT.Ruptly и РГАКФД планируют показать коллекцию архивных видео, отражающих важнейшие этапы истории Советского Союза и современной России, в том числе кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году, и др.Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1700 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовались в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях "Лучший новостной сайт B2B" и "Коммерческая команда года", золотом Shorty Awards за освещение протестов "желтых жилетов" в прямом эфире и золотом премии Digiday за "лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live", а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за "лучшую видеоплатформу для медиа в категории "Лучший продукт".Российский государственный архив кинофотодокументов — крупнейший федеральный архив России, основан в 1926 году. В коллекции РГАКФД — более 45 тыс. наименований кинодокументов за 1896—2016 годы, а также более 1 млн фотографий за период с 1850 по 2014 год.

https://ria.ru/20210820/proekty-1746585588.html

германия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, rt ruptly, государственный архив рф, телеканал rt, россия