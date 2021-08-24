https://ria.ru/20210824/prigovor-1746959155.html

Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии

Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 24.08.2021

Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии

Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:43

2021-08-24T02:43

2021-08-24T05:05

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей, сообщает прокуратура Приморья.Федорова арестовали в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие."Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России... Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майор таможенной службы. Для отбывания наказания определена колония строгого режима.Суд установил, что с января 2016 года по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в 34 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Деньги он получал за неприменение в отношении грузов компании форм таможенного контроля, а также ускорение таких процедур и за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя.Приговор не вступил в законную силу.Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html

https://ria.ru/20210819/uvolnenie-1746365671.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), дальний восток, россия