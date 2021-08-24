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Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 24.08.2021
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии
Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:43
2021-08-24T05:05
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей, сообщает прокуратура Приморья.Федорова арестовали в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие."Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России... Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майор таможенной службы. Для отбывания наказания определена колония строгого режима.Суд установил, что с января 2016 года по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в 34 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Деньги он получал за неприменение в отношении грузов компании форм таможенного контроля, а также ускорение таких процедур и за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя.Приговор не вступил в законную силу.Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), дальний восток, россия
02:43 24.08.2021 (обновлено: 05:05 24.08.2021)
 
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии

Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке получил 12 лет колонии за взятку в 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей, сообщает прокуратура Приморья.
Федорова арестовали в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие.
"Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России... Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майор таможенной службы. Для отбывания наказания определена колония строгого режима.
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Суд установил, что с января 2016 года по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в 34 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Деньги он получал за неприменение в отношении грузов компании форм таможенного контроля, а также ускорение таких процедур и за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя.
Приговор не вступил в законную силу.
Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.
В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.
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