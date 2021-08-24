02:43 24.08.2021 (обновлено: 05:05 24.08.2021)
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке получил 12 лет колонии за взятку в 34 миллиона рублей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей, сообщает прокуратура Приморья.
Федорова арестовали в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие.
"Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России... Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майор таможенной службы. Для отбывания наказания определена колония строгого режима.
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Суд установил, что с января 2016 года по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в 34 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Деньги он получал за неприменение в отношении грузов компании форм таможенного контроля, а также ускорение таких процедур и за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя.
Приговор не вступил в законную силу.
Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.
В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.
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