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В Башкирии выросла площадь лесных пожаров

В Башкирии выросла площадь лесных пожаров - РИА Новости, 24.08.2021

В Башкирии выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров на юге Башкирии за сутки выросла с 433 гектаров до 1,1 тысячи, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:39

2021-08-24T09:39

2021-08-24T09:39

происшествия

республика башкортостан

природные пожары в россии

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УФА, 24 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на юге Башкирии за сутки выросла с 433 гектаров до 1,1 тысячи, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что в понедельник в Башкирии действуют 14 очагов лесных пожаров на общей площади 433,56 гектара."По состоянию на 08.00 24 августа возникло 10 очагов природных пожаров на общей площади 61,15 гектаров. Ликвидировано 12 очагов природных пожаров на площади 222,61 гектаров. Продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 1176,05 гектаров", - говорится в утренней сводке ГУМЧС по региону.По данным ведомства, на тушении природных пожаров работают 353 человека и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан, природные пожары в россии