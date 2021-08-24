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В Нижегородской области и Мордовии ввели режим чрезвычайной ситуации

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 24.08.2021

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим чрезвычайной ситуации

Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:35

2021-08-24T02:35

2021-08-24T05:10

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России.По данным ведомства, 23 августа на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях прошло заседание рабочей группы правительственной комиссии из-за пожаров на границе Мордовии и Нижегородской области.На данный момент на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части территории заповедника площадь активного горения составляет 10 гектаров, а в северо-восточной - 120 гектаров. На территории нижегородского Первомайска площадь активного горения составляет 2 гектара."Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования", - говорится в сообщении. Во вторник на границе Мордовии и Нижегородской области в тушении пожаров будут задействованы два вертолета и самолет Бе-200ЧС МЧС России.Отмечается, что в заседании приняли участие заместители главы МЧС России Виктор Яцуценко и Андрей Гурович, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев и руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен Ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.

https://ria.ru/20210823/pozhary-1746910662.html

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, россия, природные пожары в россии