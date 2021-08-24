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Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане

Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане - РИА Новости, 24.08.2021

Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане

В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа.

2021-08-24T13:27

2021-08-24T13:27

2021-08-24T13:27

происшествия

видео

левашинский район

гунибский район

республика дагестан

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В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих туристов до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом.

левашинский район

гунибский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом. 2021-08-24T13:27 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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