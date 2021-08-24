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Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане
Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане - РИА Новости, 24.08.2021
Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане
В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа.
2021-08-24T13:27
2021-08-24T13:27
происшествия
видео
левашинский район
гунибский район
республика дагестан
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В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих туристов до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом.
левашинский район
гунибский район
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане
В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом.
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происшествия, видео, левашинский район, гунибский район, республика дагестан, видео
Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане
В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа.
2021-08-24T13:27
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PT0M43S
13:27 24.08.2021
 

Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане

Читать ria.ru в
В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа.
В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих туристов до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом.
 
ПроисшествияВидеоЛевашинский районГунибский районРеспублика Дагестан
 
 
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