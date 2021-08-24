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Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в МИД

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в МИД - РИА Новости, 24.08.2021

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в МИД

До окончания строительства "Северного потока — 2" осталось буквально несколько недель, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:08

2021-08-24T08:08

2021-08-24T14:08

экономика

украина

сша

газпром

wintershall

северный поток — 2

uniper

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. До окончания строительства "Северного потока — 2" осталось буквально несколько недель, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства", — сказал дипломат."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и другие европейские страны. Однако в конце июля США и Германия достигли договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа этого года.

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746817992.html

украина

сша

россия

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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия