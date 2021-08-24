Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747108233.html
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой - РИА Новости, 24.08.2021
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего главу государства Владимира Зеленского к инциденту, в ходе которого... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:34
2021-08-24T20:34
в мире
украина
киев
владимир зеленский
день независимости украины
петр порошенко
европейская солидарность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего главу государства Владимира Зеленского к инциденту, в ходе которого экс-президента облили зеленкой в центре Киева.Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство" УК Украины, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы."Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве - ред.)", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_204:0:788:438_1920x0_80_0_0_5634afdcff1c92375cbd4cb4921a3830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, день независимости украины, петр порошенко, европейская солидарность
20:34 24.08.2021
 
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой

Экс-президент Украины Порошенко считает Зеленского причастным к нападению на него с зеленкой

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего главу государства Владимира Зеленского к инциденту, в ходе которого экс-президента облили зеленкой в центре Киева.
Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство" УК Украины, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве - ред.)", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 04:17
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДень независимости УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния