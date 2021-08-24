https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747108233.html
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой - РИА Новости, 24.08.2021
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего главу государства Владимира Зеленского к инциденту, в ходе которого... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:34
2021-08-24T20:34
2021-08-24T20:34
в мире
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владимир зеленский
день независимости украины
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего главу государства Владимира Зеленского к инциденту, в ходе которого экс-президента облили зеленкой в центре Киева.Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство" УК Украины, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы."Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве - ред.)", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, день независимости украины, петр порошенко, европейская солидарность
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой
Экс-президент Украины Порошенко считает Зеленского причастным к нападению на него с зеленкой