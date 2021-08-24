https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747106497.html

Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко

Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко - РИА Новости, 24.08.2021

Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:15

2021-08-24T20:15

2021-08-24T20:15

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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день независимости украины

петр порошенко

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен президент Украины Владимир Зеленский.Ранее Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали."Только Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества, наконец, после скандала в соцсетях Банковая передала приглашение на парад за час до начала. В своей речи тот, кто четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко", - написала она в Facebook.В свою очередь депутат той же фракции Алексей Гончаренко сообщил, что Порошенко после нападения продолжил участие в мероприятиях по случаю Дня независимости. "Хорошие новости! Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210731/poroshenko-1743750179.html

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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 2021-08-24T20:15 true PT0M20S

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, день независимости украины, петр порошенко, вооруженные силы украины, алексей гончаренко