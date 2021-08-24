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Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко - РИА Новости, 24.08.2021
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:15
2021-08-24T20:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
день независимости украины
петр порошенко
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен президент Украины Владимир Зеленский.Ранее Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали."Только Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества, наконец, после скандала в соцсетях Банковая передала приглашение на парад за час до начала. В своей речи тот, кто четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко", - написала она в Facebook.В свою очередь депутат той же фракции Алексей Гончаренко сообщил, что Порошенко после нападения продолжил участие в мероприятиях по случаю Дня независимости. "Хорошие новости! Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке", - написал он в своем Telegram-канале.
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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, день независимости украины, петр порошенко, вооруженные силы украины, алексей гончаренко
20:15 24.08.2021
 
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко

Депутат Рады Геращенко намекнула на причастность Зеленского к нападению с зеленкой на Порошенко

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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали.
"Только Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества, наконец, после скандала в соцсетях Банковая передала приглашение на парад за час до начала. В своей речи тот, кто четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко", - написала она в Facebook.
"И апофеозом низости Банковой стал провокатор, который во время Марша ветеранов и волонтеров бросил в пятого президента зеленку. Через секунду после инцидента об этом написали ТГ-каналы Банковой, радостно разместив фото и видео засланных казачков", - добавила Геращенко.
В свою очередь депутат той же фракции Алексей Гончаренко сообщил, что Порошенко после нападения продолжил участие в мероприятиях по случаю Дня независимости. "Хорошие новости! Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке", - написал он в своем Telegram-канале.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДень независимости УкраиныПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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