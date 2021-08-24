https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747106497.html
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко - РИА Новости, 24.08.2021
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:15
2021-08-24T20:15
2021-08-24T20:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
день независимости украины
петр порошенко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747090307_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_daf8facbfbd780a0bd5a0c84e6e2d07c.jpg
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко причастен президент Украины Владимир Зеленский.Ранее Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали."Только Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества, наконец, после скандала в соцсетях Банковая передала приглашение на парад за час до начала. В своей речи тот, кто четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко", - написала она в Facebook.В свою очередь депутат той же фракции Алексей Гончаренко сообщил, что Порошенко после нападения продолжил участие в мероприятиях по случаю Дня независимости. "Хорошие новости! Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210731/poroshenko-1743750179.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747090307_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d47c7aa14030be2cd26a3f51a1507236.jpg
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
2021-08-24T20:15
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, день независимости украины, петр порошенко, вооруженные силы украины, алексей гончаренко
Депутат Рады намекнула на причастность Зеленского к нападению на Порошенко
Депутат Рады Геращенко намекнула на причастность Зеленского к нападению с зеленкой на Порошенко